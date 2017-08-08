Ярославль, 8 августа, 2017, 11:17 — ИА Регнум. В Ярославле проходят международные учения спецслужб государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Илья Бесхлебный Вертолет над Ярославлем

В Ярославле над центром города барражируют военные и полицейские вертолеты. В районе стадиона «Шинник» раздаются взрывы. Около стадиона стоит военная техника и спецслужбы отрабатывают защиту стадиона во время официальных и тренировочных матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет в нашей стране в 2018 году. Ярославль может стать одним из городов, где будут размещены сборные участников чемпионата мира и где они будут проводить тренировки.

«С 9 по 11 августа в Ярославле пройдут антитеррористические учения. В рамках мероприятий будет отработан алгоритм взаимодействия участвующих в антитеррористической деятельности правоохранительных структур по пресечению угрозы совершения террористического акта и минимизации его последствий. В настоящее время осуществляются подготовительные мероприятия с привлечением авиации и спецтехники. Проведение данных учений позволит повысить уровень подготовки всех субъектов антитеррористической деятельности и координацию взаимодействия заинтересованных структур», — сообщают в правительстве Ярославской области.

На время учений работы на стадионе «Шинник» прекращены.