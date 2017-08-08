Сочи, Краснодарский край, 8 августа, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Олимпийская сборная России по хоккею одержала победу над командой Канады на турнире Sochi Hockey Open. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу российской сборной.

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В первом периоде подопечные Олега Браташа забросили две шайбы. Голы на свой счет записали Станислав Галиев и Артем Федоров. Однако удержать это преимущество не удалось.

Во втором игровом отрезке канадские хоккеисты восстановили равновесие. По голу забили Максим Норо и Жильбер Брюле.

Тем не менее сборная России смогла забросить победную шайбу. На 35-й минуте Роман Любимов реализовал численное большинство, установив окончательный счет 3:2.

Таким образом, олимпийская сборная набрала шесть очков в двух матчах, заняв первое место в своей группе. Финал турнира состоится 9 августа, где олимпийская сборная сыграет с питерским СКА, который стал победителем в группе А.

Сборная Канады сыграет в матче за 3-е место против магнитогорского «Металлурга». А за 5-место поборются ХК «Сочи» и китайский клуб «Куньлунь Ред Стар».