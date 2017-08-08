Пекин, 8 августа, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Транспортная полиция КНР сообщила о приостановлении движения по одному из скоростных шоссе, связывающему Тибет и провинцию Сычуань. По счастливой случайности, никто из водителей и пассажиров не пострадал.

blog.xuite.net Оползень

Более 20 тыс. кубометров грязи и камней полностью заблокировали движение в 15:45 по местному времени. В настоящее время на месте ЧП работает тяжелая техника, которая ведет разбор завалов. Спасатели оказывают помощь водителям и пассажирам, ожидающим возобновления движения, пишет «Сина синьвэнь».

По расчетам специалистов, движение по трассе будет возобновлено через несколько часов. До этого времени местные власти рекомендуют водителям изменить свой маршрут и объехать завал по дублирующим шоссе дорогам.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, правоохранительные органы провинции Сычуань подтвердили информацию о гибели шести человек в результате схода оползня в уезде Пугэ. Еще 20 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.