Хабаровск, 8 августа, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Сильные ливни привели к сбросу нефтепродуктов из коллектора Курча-Мурча в реку Амур в Хабаровском крае. Бензольные пятна заметны на протяжении нескольких километров по течению реки. Это уже третий случай с начала лета, передает корреспондент ИА REGNUM.

Saratovnews.ru Разлив нефтепродуктов

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Сейчас береговую зону Амура обследуют специалисты Росприроднадзора, МЧС, администрации Хабаровска. На реке установлены специальные боновые заграждения, но из-за обильных осадков они не справились — нефтепродукты растеклись по береговой линии на протяжении двух километров вниз по течению. В начале лета нефтяное пятно расползлось на 10 километров.

Экологи и журналисты поначалу считали виновником экологических происшествий хабаровскую ТЭЦ-2. Но руководство предприятия устроило специальную экскурсию по предприятию, чтобы доказать, что проблема не в нем. К тому же ТЭЦ-2 планирует строительство современных очистных сооружений, что позволит вообще отказаться от промышленных сбросов.

Сейчас чиновники городской администрации предложили установить в Курче-Мурче фильтры-ловушки, которые, в случае повторных сбросов, позволят определить виновника.

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Как сообщало ИА REGNUM, незаконное захоронение нефтеотходов было обнаружено местными жителями в районе села Некрасовка в Хабаровском районе. Неустановленные лица устроили нелегальный полигон для захоронения нефтяных отходов в районе реки Малая Сита и Хехцирского заказника. Неизвестные сначала вырубили два гектара леса, затем сняли плодородный слой почвы и принялись свозить туда нефтяные отходы. В результате возле села, жители которого испокон веков занимались сельским хозяйством, появились нефтяные озера. СК РФ по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело.