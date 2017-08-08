Симферополь, 8 августа, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Аномальная жара, установившаяся на территории Крыма в последние несколько дней, отступать пока, судя по всему, не намерена: на 8 августа здесь прогнозируется до +38 градусов, до +36 — до конца недели. 7 августа специалисты зафиксировали абсолютный температурный максимум за последние 200 лет.

skeeze Лесные пожары

Начальник федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Татьяна Любецкая рассказала порталу «Примечания», что 7 августа температура воздуха достигла почти 40 градусов.

«Жара на полуострове, как сейчас, с температурой 39,9 градуса даже на территории Северного Крыма, продержится три дня — до среды. После среды будет незначительное снижение температуры, на два-три градуса, то есть всё равно будет жарко, 35−38 градусов тепла. А основное ослабление жары произойдет в воскресенье, температура воздуха понизится на 5−6 градусов, таким образом существенное ослабление жары будет на следующей неделе», — сообщила синоптик.

Между тем, аномальная погода уже принесла немало беспокойства как оперативным службам, так и жителям и гостям полуострова.

В большинстве районов Крыма установлен наивысший класс пожарной опасности. 5 августа в Судаке произошел масштабный природный пожар, полностью ликвидировать который удалось лишь к 08:30 8 августа. В тушении пожара, который охватил 50 гектаров, участвовали почти 500 человек, привлекались вертолеты.

Только после крупного пожара в Судаке, 7 августа, руководство Республики Крым издало распоряжение о запрете на посещение лесов — до 28 августа, при том что в большинстве российских регионов особый противопожарный режим (предусматривающий в том числе и запрет на въезд в леса) начинает действовать с весны, то есть с начала пожароопасного сезона.

Жаркая погода приводит и к перебоям с электроэнергием. 7 августа ГУП «Крымэнерго» сообщило, что объем энергопотребления достиг предела и превысил суммарный объем существующей генерации. Причиной стало массовое включение кондиционеров, что закономерно — такой жаркой погоды в Крыму не помнят давно.

«6 августа 2017 года в крымской энергосистеме достигнут новый исторический максимум летнего потребления — 1192 МВт», — сообщило «Крымэнерго».

А вечером 7 августа в Крыму и Севастополе более 108 тыс. человек остались без света — причиной стало слишком высокое энергопотребление. Специалисты «Крымэнерго» просят жителей экономнее использовать электричество, особенно в часы пиковых нагрузок.

Жители и туристы спасаются от жары у воды — в море, а некоторые и в городских фонтанах. Как сообщил «Крыминформ», в администрации Симферополя, например, против купания в фонтанах не возражают.

«Если это людям помогает справляться с жарой… Главное, чтобы они это делали прилично, соблюдали общественный порядок и не ломали оборудование. Зачем же возражать? В Риме люди в фонтанах купаются, везде купаются, а мы запрещать будем, что ли? Главное, чтобы соблюдали общественный порядок и не показывали голые части тела», — считает заместитель главы городской администрации Кирилл Скороходов.