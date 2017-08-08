Москва, 8 августа, 2017, 09:59 — ИА Регнум. В ночь с 7 на 8 августа жители России могли наблюдать частичное лунное затмение и окрас Луны в красный «кровавый» цвет.

ИА REGNUM Луна

Редкое явление можно было наблюдать на всей территории страны, за исключением Чукотки и Камчатки. С 20:24 до 22:19 по московскому времени Луна прошла через северную часть земной тени. Спутник Земли при этом находился у самого горизонта и приобрёл бордовый цвет.

В Москве был анонсирован показ явления, о предстоящем наблюдении за Луной во время затмения сообщал Московский планетарий. Однако просмотр пришлось отменить из-за сильной облачности.

В регионах явление наблюдали по-разному. Жители Санкт-Петербурга наблюдали затмение при сильной облачности. Частичное перекрытие было заметно, когда Луна выглядывала в просветах ночного неба.

Жители Екатеринбурга и Челябинска отметили, что для «кровавой» окраски у Луны недостаточно красного. Там во время затмения у спутника Земли диск оказался ярко-желтым.

В Красноярске Луна появилась над горизонтом всего на 10 минут, и, как отмечают жители, событие стало одним из самых впечатляющих. «Кровавый» диск над холмами вокруг города вызвал массу эмоций у горожан.

Александр Латышев ИА REGNUM

Отметим, что во многих городах так и не смогли увидеть затмение. В некоторых случаях была сильная облачность, в других луна оставалась жёлтой, самой обычной. Учитывая, что затмение в конкретной точке длится всего несколько минут, многие не успели узнать, что такое событие имело место.

Редкое астрономическое явление, называемое «кровавая Луна», происходит в случае, когда Луна в фазе затмения продолжает освещаться Солнцем. При этом солнечные лучи попадают на поверхность Луны, рассеиваясь в атмосфере Земли, и достигают лунного диска не во всём спектре, а только в красно-оранжевой части спектра.