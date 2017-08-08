Барнаул, 8 августа, 2017, 10:07 — ИА Регнум. На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне алтайский барьерист Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль, а «золото» на последних секундах «вырвал» олимпийский чемпион Омар Маклеод с Ямайки (его результат — 13.04, у Шубенкова — 13.14, прим. ИА REGNUM ). Третье место занял венгерский спортсмен Балаш Баджи с результатом 13.28.

Светлана Шаповалова Сергей Шубенков

Несмотря на то, что теперь Сергей Шубенков имеет полный комплект наград чемпионатов мира (золото Пекина-2015, лондонское серебро и бронзовую медаль Москвы-2013), судя по его первому интервью, спортсмен разочарован результатом.

«Начнем с неприятного. Серебро. До конца боролся. Хотел золото — защитить титул. Забег сложился не так, как обычно. Обычно я отсиживаюсь за спинами, а потом догоняю. Здесь получилось наоборот. Вначале я вырвался, а потом Омар меня настиг, ближе к концу. Одну десятую целую вырвал. Нелегко мне дался этот чемпионат мира», — заявил он в эфире канала «Матч ТВ».

Между тем серебряная награда Сергея стала первой медалью россиян на нынешнем чемпионате мира. С этим событием спортсмена поздравил губернатор Алтайского края Александр Карлин.

«Серебряная медаль мирового первенства — это итог многолетних упорных тренировок, показатель высочайшего уровня Вашего мастерства и профессионализма Вашего тренера и его коллег, принимающих участие в сложном и многогранном тренировочном процессе. Сила характера и воля к победе позволяют Вам демонстрировать наивысшие результаты в условиях сильнейшего давления на российский спорт. Поэтому мы особо ценим Ваш успех, гордимся и искренне верим в новые достижения на мировой спортивной арене!» — сказано в поздравлении.

Через «Инстаграм» коллегу поздравила и Елена Исинбаева: «Сергей, ты просто красавчик! От души поздравляю тебя с серебряной медалью чемпионата мира в Лондоне! Твоё серебро с золотым отливом! Как же ты круто пробежал, так уверенно и гладко!!! Просто молодец!»

Как уже сообщало ИА REGNUM, российские спортсмены выступают на чемпионате мира по легкой атлетике под нейтральными флагами. Российской делегации запрещено демонстрировать национальную символику, а также исполнять национальный гимн.

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Решение Шубенкова подать индивидуальную заявку в свое время поддержали министр спорта РФ Павел Колобков и курирующий спорт вице-премьер российского правительства Виталий Мутко.

«Если наших спортсменов допустят под нейтральным флагом, мы будем только рады. Мы и так знаем, что они наши. Мы будем их поддерживать», — заявлял Виталий Мутко в январе 2017 года.

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Индивидуальный допуск от Международной федерации легкоатлетических федераций (IAAF) Сергей Шубенков получил только в апреле 2017 года (летом 2016 года ему было отказано).

«Граждане, которые активно критикуют Сергея Шубенкова, подавшего документы для участия в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена, не знают о патриотизме и любви к родине ничего», — полагает Павел Колобков.

Как сложится дальнейшая карьера одного из сильнейших барьеристов мира — вопрос со многими неизвестными. На чемпионате мира-2015 Шубенков выиграл золотую медаль, и на Олимпиаде-2016 тоже имел все шансы подняться на верхнюю ступень пьедестала почета, но дисквалификация ВФЛА сломала спортивную жизнь многим спортсменам. Отчаянные попытки опротестовать этот вердикт ни к чему не привели.

Но Сергей Шубенков все еще живет надеждой и, судя по всему, через 3 года надеется попасть на игры в Токио. Вот только выступать ему придется, возможно, вновь под нейтральным флагом.