Москва, 8 августа, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Рубль показал стабильные и безинтересные торги 7 августа, как, впрочем, и все основные валютные пары на международном рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его словам, нефть также не подавала четких сигналов. После просадки в район 51,40 Brent привлекла покупки, но закрылась в небольшом минусе. По итогам сессии доллар и евро набрали скромные 0,1% и 0,3%, финишировав на уровнях 60,03 рубля и 70,81 рубля.

«Геополитика отошла на задний план, и рубль позволил себе несколько оправиться. Тем временем ситуация на рынке нефти не располагает к покупкам российской валюты, а доллар после сильных данных по занятости выглядит немного увереннее. На фоне этих противоречивых сигналов пара доллар/рубль может продолжить консолидацию в районе 60 руб. до появления более внятных факторов», — пояснил эксперт.

8 августа, по его мнению, таковым может послужить поведение нефти марки Brent, которая будет реагировать на заявления представителей ОПЕК в рамках запланированной встречи. В случае возвращения черного золота к отметке $53 и выше доллару придется отступить под 60 рублей.

«Динамика американской валюты в ближайшее время будет в меньшей степени влиять на настрой российской валюты. Главным испытанием станет пятничный блок статистики по американской инфляции (11 августа)», — отметил Ковалев.

Если данные разочаруют, доллар будет реагировать повсеместным падением на ослаблении ожиданий по ставкам. При таком положении дел рубль выиграет, особенно если нефть вернется к росту после заявленного на 10 августа ежемесячного отчета ОПЕК», — считает эксперт.

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