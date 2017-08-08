Ярославль, 8 августа, 2017, 09:40 — ИА Регнум. Глава администрации Кировского и Ленинского районов Сергей Лепехин покинул свой пост, проработав чуть больше двух месяцев. Этот факт корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в отделе кадров администрации.

Сергей Лепехин покинул администрацию Кировского и Ленинского районов

Таким образом, с сегодняшнего дня объединенная администрация Кировского и Ленинского вновь осталась без главы. Его обязанности исполняет первый заместитель Игорь Витюгов.

Сергей Лепехин был назначен главой объединенной администрации 1 июня и сменил на этом постуАлександра Минасуева. С приходом в мэрию новой власти это была уже шестая смена главы в центральном районе. Напомним, Александра Белозерова сменила Елена Новик, которая в декабре прошлого года перешла работать в областную избирательную комиссию. Место главы занял Александр Минусаев, через два месяца 13 марта его сменил Сергей Румянцев. Затем снова пришел Александр Минасуев, после чего кресло главы занял Сергей Лепехин. До этого он был заместителем главы администрации Кировского и Ленинского района, советником мэра, работал в администрации Дзержинского района.

О том, кто будет очередным главой, в мэрии Ярославля пока не сообщают.