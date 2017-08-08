Чебоксары, 8 августа, 2017, 09:24 — ИА Регнум. В Чувашии назвали предприятия, которые накопили наибольшие долги по зарплате. Текущие долги превысили 99 млн рублей. Зарплату недополучают 2500 работников, 40% которых заняты в транспортной сфере, где в числе должников — главный государственный перевозчик «Чувашавтотранс» с почти 10-миллионными долгами по заработной плате. Среди предприятий-банкротов «наиболее острая» ситуация — в ОАО «Чувашавтодор», задолженность которого превышает 52 млн рублей. Правоохранительные органы отмечают, что в Чувашии «острым остается вопрос» защиты прав граждан на своевременную и полную оплату труда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долг

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На планёрке в правительстве со ссылкой на данные Госинспекции труда Чувашии было отмечено, что на 4 августа текущая задолженность предприятий составила 99,3 млн рублей в 20 организациях. Зарплату в полном объёме не получили 2500 человек, из них 40% — работники транспорта.

Так, сообщалось, что долги в ГУП «Чувашавтотранс» Минтранса Чувашии накоплены перед 907 работниками на 9,9 млн рублей. В министерстве отмечают, что эти долги образовались в июле, заявив о погашении задолженности в течение недели. Министр транспорта Владимир Иванов сообщил, что на предприятии идёт сокращение штата: отмечается, что к 1 сентября численность работников составит 750 человек (в настоящее время 870), всего за четыре месяца число сотрудников сократилось на 300 человек.

По его словам, под сокращение попал административный персонал, эти процессы не затронули «водителей, кондукторов, слесарей и других работников, непосредственно задействованных в получении прибыли».

Власти называют несколько причин задолженности на «Чувашавтотрансе»: «наложение арестов на все расчетные счета предприятия, безакцептное списание всех поступающих средств в счет погашения задолженности по налогам и платежам во внебюджетные фонды, превышение текущих затрат предприятия над доходами и необходимостью погашения из текущей выручки задолженностей, возникших ранее».

Как сообщало ИА REGNUM, главной проблемой «Чувашавтотранса» — главного государственного перевозчика — являются многомиллионные долги по зарплате, в связи с чем сотрудники предприятия уже дважды выходили на однодневную забастовку. Ранее глава Минтруда РФ Максим Топилин поручил правительству Чувашии выплатить «совершенно гигантские» долги по зарплате, которые превышали 60 млн рублей. Работники предприятия грозили объявить третью забастовку, если долги не будут выплачены. 30 мая предприятие получило кредит в размере 62 млн рублей для выплаты зарплаты своим работникам.

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В структуре зарплатных долгов на долю предприятий-банкротов приходится почти 78 млн рублей долгов (78,4% от общей суммы долгов по зарплате), «наиболее острая» — в ОАО «Чувашавтодор», задолженность которого насчитывает более 52 млн рублей перед 830 работниками. В предбанкротном состоянии находится ООО «Чебоксарская типография №1», где открыто конкурсное производство и долги по зарплате на 1 июля составили 15,3 млн рублей перед 180 работниками.

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По данным властей, в числе предприятий-должников также МУП «Водоканал» Ибресинского района, где образовалась задолженность перед 47 работниками на сумму 801 тыс. рублей. С начала года размер долга снижен на 1,82 млн рублей.

«Задолженность возникла в связи с убыточной деятельностью предприятия после передачи администрацией Ибресинского района биологических очистных сооружений на обслуживание. На предприятии имеется дебиторская задолженность в сумме около 3 млн рублей. По взысканию дебиторской задолженности ведется претензионная работа. За 2017 год в отношении физических лиц, имеющих задолженность за услуги, было предъявлено 114 претензий на сумму 356 тыс. рублей», — сообщила на планерке замминистра труда Чувашии Лариса Арсентьева, добавив, что задолженность планируется погасить в III квартале 2017 года.

По данным УФНС, долги по перечислению НДФЛ в Чувашии с начала года сократились на 55 млн и составили 675 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на расширенной коллегии следственного управления СКР по Чувашии руководитель ведомства Александр Мигушов констатировал, что «острым остается вопрос» защиты конституционных прав граждан на своевременную оплату труда. Он напомнил, что это «очень социально опасное явление, которое может привести к серьезным негативным последствиям, начиная от серьезных проблем бытового характера для отдельного человека и членов его семьи и заканчивая возможным противоправным поведением». И подчеркнул, что «здесь надо действовать принципиально и оперативно, а также социально ответственно».

По данным СУСК по Чувашии, за I полугодие в Чувашии погашено более 75 млн рублей по уголовным делам о невыплате зарплаты (или 99%), добровольно возмещено в ходе расследования почти 30 млн рублей (73%).