Вашингтон, 8 августа, 2017, 09:21 — ИА Регнум. В США медведь «угнал» и разбил внедорожник. ЧП произошло в городе Дуранго в штате Колорадо. Об этом сообщает портал Durango Herald.

Фото из книги «Высокой мысли пламень», советские медведи на ВАЗ-212183 Впрочем, ничего нового...

«Медведь, который забрался в припаркованный у частного дома внедорожник в городе Дуранго, съехал на нем с дороги и протаранил почтовый ящик», — говорится в сообщении.

По всей видимости, лесной гость сильно испугался, поэтому вырвал руль и выбил заднее стекло у транспортного средства.

Отмечается, что местные жители, разбуженные шумом, вызвали сотрудников полиции, но к прибытию стражей порядка медведь успел сбежать.