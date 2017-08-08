Чебоксары, 8 августа, 2017, 07:59 — ИА Регнум. В Чувашии правоохранительные органы усилят работу по противодействию коррупции. Одна из таких задач была озвучена на расширенной коллегии следственного управления СКР по Чувашии по итогам I полугодия 2017 года, которая прошла с участием руководителей правоохранительных структур. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM с основным докладом выступил руководитель ведомства Александр Мигушов, подчеркнув, что цель коллегии — «не хвалиться достигнутыми результатами, а определить основные задачи».

Chuvashia.sledcom.ru Расширенная коллегия СУСК

Говоря в целом о состоянии преступности, глава СУ СКР привёл ряд цифр. По его словам, в этом году следственные органы следственного управления работали «в условиях снижения на 20% числа зарегистрированных преступлений». В том числе, количество изнасилований сократилось на четверть. В то же время, число убийств и гибель людей из-за получения смертельных травм в результате преступления возросло соответственно на 2,3% и 4,8%. Все эти тяжкие и особо тяжкие преступления раскрыты.

«Тем не менее, наши следователи продолжали работать с высокой нагрузкой как по расследованию уголовных дел, так и по рассмотрению сообщений о преступлениях: в среднем на одного следователя в месяц приходилось 7,3 уголовных дела и 7,5 материалов проверок», — констатировал Александр Мигушов.

Число оконченных дел в I полугодии 2017 года сократилось на 5,8%, среднемесячная нагрузка составила 2,1 дела на следователя. С учётом принятых организационных мер число дел, следствие по которым шло более двух месяцев, уменьшено на 17,8%, их удельный вес сократился с 23,1 до 19,9%. Ни одно дело не вернулось из суда на доработку, «а также не допущено главного брака в работе следователей — незаконного привлечения граждан к уголовной ответственности».

«В то же время имеется и ряд тревожных моментов в нашей работе. Как неудовлетворительные можно оценить результаты нашей деятельности по противодействию коррупции. Так, со 183 до 69, то есть в 2,7 раза, уменьшилось количество возбужденных уголовных дел о коррупционных преступлениях. Также почти в 4 раза меньше уголовных дел направлено в суд. Понятно, что не всё в данном направлении деятельности зависит от нас, в основном мы работаем на материалах, поступающих из органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также из контрольно-надзорных органов. В то же время имеются возможности выявления и раскрытия преступлений коррупционной направленности следственным путем. Для этого необходимо в процессе рассмотрения сообщений и расследования уголовных дел тщательнейшим образом проверять обстоятельства совершения преступных деяний, цепляться за каждую ниточку, которая может привести к выявлению новых эпизодов преступной деятельности», — поставил задачу Александр Мигушов.

В продолжение темы глава СУСК по Чувашии обратил внимание на «возможности личного приёма» граждан, которые необходимо использовать для получения информации о совершении коррупционных преступлений, так как «не всегда люди могут изложить всю имеющуюся у них информации на бумаге». Было отмечено, что число обращений граждан в управление возросло на 21%.

«Моё требование при осуществлении личного приема населения — относиться к чужой беде как к собственной, вникать во все нужды людей, немедленно реагируя на любые факты ущемления прав граждан», — подчеркнул Мигушов.

По его словам, также «острым остается вопрос» защиты конституционных прав граждан на своевременную оплату труда. Он напомнил, что это «очень социально опасное явление, которое может привести к серьезным негативным последствиям, начиная от серьезных проблем бытого характера для отдельного человека и членов его семьи и заканчивая возможным противоправным поведением»:

«Поэтому здесь надо действовать принципиально и оперативно, а также социально ответственно».

По данным СУСК по Чувашии, за I полугодие в Чувашии погашено более 75 миллионов рублей по уголовным делам о невыплате зарплаты (или 99%), добровольно возмещено в ходе расследования почти 30 млн рублей (73%).

Особое внимание глава следственного управления обратил на преступления в отношении детей и подростковой преступности, отметив, что «здесь ситуация двоякая». С одной стороны, подростковая преступность в целом снизилась на 17,2%, с другой стороны — число тяжких преступлений и наркопреступлений, совершённых несовершеннолетними, возросло соответственно на 50% и 133%. Число детей, ставших жертвами преступления, возросло на 31%. «Особую тревогу» вызывает резкий рост (в 3 раза) числа детей, пострадавших от сексуальных посягательств.

«С учетом этого, требую от сотрудников следственного управления скрупулезно устанавливать обстоятельства их совершения, давать жесткую принципиальную оценку деятельности субъектов профилактики, в том числе и в уголовно-правовом аспекте через призму халатности. Кроме того, с учетом изменений, внесенных в уголовный кодекс России 7 июня 2017 года, необходимо организовать системную работу по привлечению к уголовной ответственности лиц, побуждающих детей к суицидальному поведению», — поставил задачу Мигушов.

Также он отдельно остановился на ятрогенных преступлениях. Количество поступивших сообщений о врачебных ошибках в I полугодии 2017 года возросло на 90%, а количество возбужденных уголовных дел — на 67%.

Завершая выступление, Мигушов поблагодарил руководителей всех правоохранительных и контрольно-надзорных органов за «слаженную совместную работу», выразив надежду на «дальнейшее укрепление межведомственного взаимодействия в целях решения стоящих перед нами задач по укреплению законности и правопорядка». Также на коллегии были награждены победители и призеры второго ежегодного конкурса работ журналистов.