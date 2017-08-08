Москва, 8 августа, 2017, 07:48 — ИА Регнум. Нефтяной рынок в ожидании результатов встречи технического комитета ОПЕК, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Gazprom.ru Нефтяная платформа. Россия

Покупатели 7 августа находились под давлением с открытия азиатской сессии и смогли от него избавиться на американской сессии. Цена на нефть марки Brent снижалась до $51,35 за баррель, с которого её выкупили трейдеры, торгующие от границ бокового тренда.

Рынок чуть-чуть расширил зону консолидации, но цена по-прежнему остается торговаться в ценовом диапазоне $50,86 — $52,91 от 1 августа. Торги по нефти завершились в небольшом минусе.

Трейдеры и инвесторы нервничают в ожидании результатов встречи технического комитета ОПЕК, которая проходит в Абу-Даби. Их волнует один вопрос: присоединится Ливия к соглашению по ограничению нефтедобычи или нет?

Сегодня, 8 августа, Brent стоит $52,12. Необходимо ждать выхода цены из диапазона $51,45 — $52,77. На текущий момент по технике выстрел должен быть вверх.

Фундаментальные события ломают все ценовые модели, поэтому ждем результатов встречи технического комитета ОПЕК.

Напомним, 7 августа, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,09%, до $52,37 за баррель, WTI — на 0,32%, до $49,57 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в октябре 2017 года на СПбМТСБ составляет $50,69 за баррель.

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