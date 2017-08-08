Какие книги больше всего любят читать и перечитывать жители России
Москва, 8 августа, 2017, 07:32 — ИА Регнум. На втором месте в ТОП-15 любимых книг серия романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере.
Тройку лидеров замыкает «451 градус по Фаренгейту» Рея Брэдбери.
В «пятерку» также вошли эпический роман «Война и мир» Льва Толстого и повесть-сказка «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.
Шестое место участники акции отдали произведению «Три товарища» Эриха Марии Ремарка.
Седьмое место — роману «Преступление и наказание» Федора Достоевского.
Восьмое место получил «Робинзон Крузо» Даниеля Дефо.
На девятом месте — «Гордость и предубеждение» Джейн Остин.
Замыкает десятку приключенческий роман «Два капитана» Вениамина Каверина.
Одиннадцатое место получила книга «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте.
Двенадцатое — «Евгений Онегин» Александра Пушкина.
Замыкают ТОП-15 любимых книг «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл, «Анна Каренина» Льва Толстого и «Капитанская дочка» Александра Пушкина.
Опрос #МояГлавнаяКнига проходил в июле 2017 года в социальных сетях среди русскоязычных пользователей аккаунтов В опросе приняли участие более 5 тыс. человек.
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