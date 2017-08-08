Хабаровск, 8 августа, 2017, 07:33 — ИА Регнум. В Хабаровском крае из-за сильного циклона с проливными дождями размыты дороги, отключено электричество в 415 домах, подтоплена электростанция, передает корреспондент ИА REGNUM.

NASA Циклон

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В краевой столице размыты две автодороги. Их восстановлением сейчас занимаются дорожные службы. По распоряжению главы региона Вячеслава Шпорта усилен мониторинг уровня воды в реках Хабаровского края. В случаях возникновения ЧС оперативно-спасательные службы готовы оказать поселениям экстренную помощь. Также, с 8 августа остановлено движение на автотрассе из хабаровского поселка Кукан в Биробиджан: ливни спровоцировали подъем уровня воды в болотных марях. Непосредственно возле самого поселка Кукан вода размыла целый участок дороги и населенный пункт оказался полностью отрезан от мира. Специальные службы сейчас заняты работами по восстановлению дорожного полотна, завершить работы планируют 9 августа.

Вблизи села Зоевка в районе им. Лазо вода размыла часть федеральной автотрассы А-370 «Уссури», где велись строительные работы. Госавтоинспекция рекомендовала водителям-частникам воздержаться от поездок. Автобусное сообщение не нарушено — его перенаправили по автомагистрали А-375 «Хабаровск — Находка».

Больше всего от непогоды пострадал Хабаровск. Вода подтопила электроподстанцию «Эмальзавода», в результате без света остались 415 жилых домов — энергетики, во избежание ЧП, экстренно отключили питание. В ночь с 7 на 8 августа ремонтные бригады откачивали воду, в результате часть домов уже подключена к электроснабжению. На утро 8 августа без света оставались жители 378 домов.

Ливни в Хабаровском крае подтопили 62 придомовые территории частного сектора, 17 подвалов многоквартирных домов. На ликвидации последствий циклона работает 101 человек, 49 единиц техники.

Глава региона Вячеслав Шпорт поручил всем службам, задействованным на ликвидации последствий стихии, работать оперативнее.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Дальний Восток обрушились сильные ливни. Особенно страдает от разгула стихии Приморский край. В Уссурийске за ночь и утро 7 августа выпало 208 миллиметров осадков при месячной норме в 134 миллиметра