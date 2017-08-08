Владивосток, 8 августа, 2017, 06:33 — ИА Регнум. Читайте также: Минфин РФ доработал поправки к закону об ОСАГО

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Минфин сейчас принимает абсолютно здравые решения, потому что страховой рынок ОСАГО разрушен за последние годы самими страховщиками. На примере Приморья можно сказать, что сначала было сделано всё, чтобы устранить местные страховые компании в пользу федеральных. Это удалось, но в период кризиса выяснилось, что люди меньше биться в авариях не стали, у них доходы снизились. А полисы дальше не могут бесконечно расти в цене, — отметил автоюрист. — Соответственно страховщики вдруг стали говорить, что на рынке ОСАГО действует слишком много мошенников. Но на самом деле увеличение выплат по ОСАГО — это не мошенничество со стороны потребителей, это нормальная защита своих прав».

«Теперь в Приморье наблюдается ещё одна печальная картина — просто нет полисов. Эта проблема вышла уже на всероссийский масштаб, поэтому Минфин принимает решения, которые должны защитить водителей, а не страховые компании. В данной ситуации инициативу Минфина стоит поддержать», — заключил Александр Огневский.

Как сообщало ИА REGNUM, предложенный Минфином РФ проект поправок к закону об ОСАГО в первую очередь ориентирован на защиту автовладельцев. На первом этапе либерализации ведомство намерено предоставить страховщикам право только снижать тарифы, но не повышать их.

Банк России в целом поддержал предложение Минфина и сейчас готовит замечания к проекту.