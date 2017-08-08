Казань, 8 августа, 2017, 06:47 — ИА Регнум. В исках обанкроченного ПАО «Татфондбанк» начали фигурировать суммы уже с девятью нолями. В конце июля-начале августа 2017 года конкурсный управляющий банка обратился в Арбитражный суд Татарии с двумя исками, в которых потребовал взыскать в общей сложности около 5 млрд рублей. Для сравнения, например, доходы в бюджет Набережных Челнов на 2017 год должны составить 7,8 млрд рублей. Об этом передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Tfb.ru Символика Татфондбанка

26 июля 2017 года конкурсный управляющий банка обратился с иском сразу к трём компаниям — ООО «Газовик» (Пестречинский район, село Богородское), ООО «Стар Бет» и ООО «Шарт» из Казани. Истец требует взыскать с компаний в общей сложности 3 477 642 612 рублей. Самый крупный должник из них — ООО «Газовик», с которого взыскивается более 1,73 млрд рублей долга. По данному иску судом на 24 августа назначено собеседование. По данным ЦБ РФ, ООО «Газовик» владеет 9,9% доли ООО «Новая нефтехимия». А та, в свою очередь, акционер «Татфондбанка» с долей участия 17,36%.

Второй иск подан 2 августа к ООО «Новая электроника» из Казани. В нём конкурсный управляющий банка требует обанкротить должника. Сумма финансовых претензий — 1 511 850 960,2 рубля. Иск к производству пока не принят, заседание не назначено. Известно, что речь идёт о кредите, ранее выданном ООО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

Экс-глава правления «Татфондбанка» находится в СИЗО. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

Напомним, его задержали в день отзыва лицензии «Татфондбанка». В отношении него СКР возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили фиктивные документы о финансовом состоянии кредитной организации с целью получения кредита. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Следственные органы считают, что работники «Татфондбанка» и «дочерней» инвестиционной компании «ТФБ Финанс» участвовали в хищении денежных средств вкладчиков ПАО «Татфондбанк». С июня по декабря 2016 года путём обмана и ввода в заблуждение свыше 1,1 тысячи вкладчиков убедили перевести деньги под доверительное управление в ООО «ИК «ТФБ». Общая сумма средств превышает 1,17 млрд рублей.

Читайте также: Новое дело банкира, бунт сельских глав и самые богатые депутаты Татарии

«Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации были в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.