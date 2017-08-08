КНДР ответит на санкции ООН «физическими действиями»
Пхеньян, 8 августа, 2017, 05:27 — ИА Регнум. Беспощадные стратегические меры будут предприняты в отношении США в ответ на санкционные решения Совета Безопасности ООН, сообщает ЦТАК.
«Враги не должны забывать, что мы готовы предпринять беспощадные стратегические меры, включая физические действия, полностью мобилизовав нашу национальную мощь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что резолюция СБ ООН названа в Пхеньяне «террористическим актом».
Напомним, 5 августа в ООН проголосовали за резолюцию в отношении Северной Кореи. Организация наложила на северокорейскую страну новые ограничения.
Из-за этих ограничений на экспорт северокорейской продукции (полезных ископаемых, морепродуктов) бюджет КНДР может потерять треть от своих поступлений. Причиной введения санкций названы пуски Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет в минувшем месяце.
Китай и Россия в СБ ООН проголосовали за пакет санкций, предложенных Вашингтоном.