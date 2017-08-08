Углич, Ярославская область, 8 августа, 2017, 14:29 — ИА Регнум. Подошёл к концу фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе». В 11-й раз город принял у себя более 700 фотографов со всей страны и зарубежья. Фотопарад, задуманный в 2006 году как событийная среда для привлечения туристов, за 11 лет вырос до масштабного фестиваля международного уровня, объединяющего фотографическое сообщество.

«Фотопарад в Угличе» Мастер-класс с Владимиром Вяткиным. Работа П.Васильева

«Фотопарад в Угличе» Потфолио-ревю. Работа П.Васильева

Фестиваль развивает сразу несколько направлений фотографии, организуя вокруг них конкурсы на этапе подготовки к фестивалю, и практическую программу во время фотопарада. В этом году участники фестиваля могли ближе познакомиться с такими направлениями как тревел-фотография, арт-фотография, документальная фотография и фото-сушка. К этим традиционным для фестиваля направлениям присоединилась аналоговая фотография, которая развивается и набирает популярность несмотря на доступность цифрового метода фотосъёмки.

«Фотопарад в Угличе» Мастер-класс по печати аналоговых снимков. Работа Павла Косенко

Посредством таких конкурсов, как «Точка на карте» и «Память места», фотопарад расширяет свои временные, географические и художественные границы, собирая к фестивалю серии проектов.

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Благодаря работе организаторов фестиваля, пятидневная программа была максимально насыщенна и наполнена. Гостям фотопарада была предоставлена возможность прослушать лекции и сразу применить новые знания на практике в рамках мастер-классов. Блиц-конкурсы, в которых фотографы могли поучаствовать во время фестиваля, держали участников в тонусе и создавали здоровую конкуренцию.

«Фотопарад в Угличе» Фото-сушка

Программа фотопарада включает день, посвящённый портфолио-ревю, во время которого участники могут предоставить свои работы на рассмотрение кураторам направлений, мастерам и фоторедакторам. Портфолио-ревю можно считать одним из самых важных событий фестиваля, поскольку каждый участник может получить авторитетную обратную связь от кумиров и признанных профессионалов, проконсультироваться, обсудить идеи проектов и получить поддержку.

«Фотопарад в Угличе» Общение с мастерами. Работа Александра Тягны-Рягно

Компания Olympus в этом году также представила широкую программу ворк-шопов, лекций и мастер-классов, позволяющих оценить возможности и освоить новые приёмы съёмки, тестируя оптическую технику.

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«Фотопарад в Угличе» Olympus представлен на фестивале. Работа П.Васильева

Таким образом, фестиваль предлагает своим участникам полный спектр уникальных профессиональных возможностей, существенно влияющих на развитие фотоискусства и каждого участника в отдельности.

«Фотопарад в Угличе» Мастер-класс с Владимиром Вяткиным. Работа П.Васильева

Но и это ещё не всё. В близком соседстве и контакте на тёплых угличских улицах профессиональное фотографическое сообщество создаёт ту дружественную атмосферу, которая позволяет каждому расти и развиваться в фотоискусстве. Мастера и ученики, кураторы и участники в живом взаимообмене дают и получают то, что с трудом могли бы найти где-то ещё: знакомства, опыт, знания, навыки, профессиональную оценку и признание. Важно отметить, что фотографы любого уровня мастерства заинтересованы в развитии искусства, готовы учиться и учить, обмениваться и создавать новые проекты. «Фотопарад в Угличе» предоставляет это благодарное и живое пространство, именно поэтому каждый год он собирает такое большое количество единомышленников. Союзы и идеи, зародившиеся на фестивале, получают своё продолжение и воплощение, награды находят своих героев, ищущие находят своё направление, фотография создаёт своих фотохудожников.