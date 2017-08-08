Россия решила сократить зависимость от доллара и Украины: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 8 августа, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Тактика саботирования: Молдавия при содействии «партнеров» перешла к открытой конфронтации с ПМР;
- Ответ на санкции: РФ сократит зависимость от доллара США;
- Транспортная независимость: открыто движение по железной дороге в обход Украины;
- Ошибочка вышла: жительница Финляндии получила письмо с секретными данными о визите Путина;
- Десант проверки: в Орловскую область едет Генпрокуратура.