Вашингтон, 8 августа, 2017, 03:05 — ИА Регнум. Отказ корреспондентов британской газеты The Guardian от встречи в американской тюрьме с осужденным российским летчиком Константином Ярошенко — это очередная попытка замолчать проблему и скрыть правду о дискредитации России, заявил он в интервью газете «Известия».

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Комментируя отказ The Guardian от встречи, Ярошенко рассказал, что сначала журналисты проявляли интерес к его ситуации. О себе в этом британском издании Ярошенко прочитал статью, написанную в 2015 году, в которой, однако, не была представлена его точка зрения.

«Я был поражен реакцией издания. Мы ведь общались с этим журналистом. Я сам ему написал, как только прочитал заметку. Он ответил мне моментально», — рассказал летчик.

После того как Ярошенко написал письмо, адресованное редакции издания, британцы отказались встречаться и прекратили общение. Ярошенко отметил, что до сих пор случившееся с ним так или иначе освещали американские издания, «но европейцы в таком ключе — впервые».

«Он [журналист The Guardian] связался со всеми. Но почему же не связался со мной до того, как выпускать статью? Мне просто снова закрывают рот», — сказал Ярошенко.

Летчик уверен, издание не хочет, чтобы правда вышла наружу — правда о том, что происходило в Гвинее, в Киеве.

«Там происходили очень серьезные вещи. Они знают, о чем я, — отметил летчик. — Я ведь маленькое звено в этой огромной цепи по дискредитации Российской Федерации».

Отмечается, что в пресс-службе The Guardian ответили на вопрос о планах посетить Ярошенко отрицательно. По словам представителей издания, все, что нужно, было отражено в статье 2015 года.

Мнение Ярошенко о его положении не интересует британскую газету — несмотря на то, что его письмо было получено и внимательно изучено редакцией.

Напомним, Ярошенко находится в американской тюрьме на протяжении шести лет. Он оказался в США после того, как его арестовали власти Либерии по обвинению в подготовке транспортировки кокаина.

Ярошенко был захвачен в мае 2010 года, в сентябре 2011 года состоялся суд. Летчик приговорен к 20-летнему тюремному заключению.