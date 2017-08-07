Москва, 8 августа, 2017, 02:43 — ИА Регнум. Отключение России от системы SWIFT станет очень серьёзным ударом, но США не пойдут на это. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил политолог, член-корреспондент Академии военных наук РФ Сергей Судаков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Чем нас больше всего пугают? Конечно, СВИФТом (SWIFT — международная межбанковская система совершения платежей). Это такая сакральная корова, о которой вслух говорят многие конгрессмены и сенаторы. Это очень серьёзный удар, — отметил политолог. — Я не верю, что они пойдут на это, но я полагаю, что у них есть определённый пакет, который они готовят для нас к 1 сентября. Прежде всего, это будет секторальный пакет, экономические санкции, но только энергетика».

Как сообщало ИА REGNUM, во время встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы российского МИД Сергея Лаврова в Маниле было заявлено, что США ответят на решение России о высылке американских дипломатов к сентябрю.