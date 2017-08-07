* запрещённая в России организация

Донецк, 8 августа, 2017, 02:24 — ИА Регнум. Удары возмездия по позициям 59-й бригады украинской армии планируют нанести на южном участке фронта члены группировки «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявили в оперативном командовании ДНР, сообщает 8 августа «Донецкое агентство новостей».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«По имеющейся у нас информации, главари данной организации после вчерашнего обстрела объявили сбор своих группировок для совершения акта возмездия командованию и военнослужащим ВСУ», — говорится в сообщении командования.

Подтверждением этой информации служит передислокация отрядов «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ): движение состоящей из пяти автобусов и пяти бронированных автомобилей КрАЗ колонны зафиксировано в районе Марьинки в 19:00 мск.

Кроме того, замечена колонна из 28 грузовых автомобилей в районе Краматорска. Движение происходило в южном направлении: войска «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направились в зону ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Отмечается, что, по данным ДНР, в состоянии боевой готовности на Мариупольском направлении находятся все подразделения украинской армии.

Напомним, месть «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) связана с тем, что подразделения 59-й бригады ВСУ нанесли удар из реактивной артиллерии по радикальной группировке днем 6 августа.

Войска «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были дислоцированы в районе населенного пункта Пищевик. При этом не ясно, чем была вызвана атака ВСУ.

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