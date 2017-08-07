Каракас, 8 августа, 2017, 01:36 — ИА Регнум. Хакерская атака на десятки правительственных сайтов зафиксирована в Венесуэле, сообщает Reuters.

Colin Хакер

Всего атакованы порядка 40 сайтов госорганов. Известен и субъект, атаковавший интернет-ресурсы страны — группа хакеров The Binary Guardians.

Хакеры объявили, что сделали это в поддержку той вооруженной группы, которая 6 августа напала на военную базу Парамакай (город Валенсия, Венесуэла).

Отметим, что атакованы сайты Национального избирательного совета Венесуэлы, Верховного суда Венесуэлы, Национальной ассамблеи.

Напомним, нападение на Форт Парамакай 6 августа произошло после первого съезда Национального учредительного собрания, избранного 30 июля. Эта структура была создана, чтобы изменить Конституцию страны.

В результате нападения погибли два человека. Десять человек задержаны.

Венесуэльский президент Николас Мадуро назвал эту акцию терактом, оплаченным оппозицией. По его приказу уровень безопасности на военных объектах страны был повышен до высшего уровня.