Симферополь, 8 августа, 2017, 01:15 — ИА Регнум. Электроснабжение Крыма и Севастополя после временного отключения восстановлено, сообщили в пресс-службе Минэнерго России.

Константин Коровин. Гавань в Севастополе. 1916

«В 22:25 после прохождения вечернего максимума нагрузок включены все потребители, отключенные по ГВО, электроснабжение потребителей в республике Крым и городе Севастополь восстановлено в полном объеме», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа в Крыму и Севастополе с 20:22 до 20:41 мск произошло временные отключение электроснабжения.

Без электроэнергии остались свыше 108 тысяч человек. Проблемы с электричеством связаны с повышенным энергопотреблением в жаркое время: температура воздуха в Крыму в последние дни держится на уровне 40 градусов.

По состоянию на 6 августа в регионе был зафиксирован новый рекорд летнего потребления электроэнергии. «Крымэнерго» обратился к жителям Крыма и Севастополя с просьбой уменьшить энергопотребление в вечерние часы.

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