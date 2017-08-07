Пекин, 8 августа, 2017, 00:51 — ИА Регнум. В своей телеграмме, датированной 4 августа, ли отметил, что отношения между Китаем и Папуа-Новой Гвинеей достигли существенного развития с момента заключения дипломатических отношений в 1976 году. Стороны доверяют друг другу политически и ведут взаимовыгодное сотрудничества в сфере экономики.

US Department of State Питер О’Нил

Развитие отношений между странами, по словам Ли, отвечает ключевым интересам народов двух стран, а также направлено на обеспечение стабильности и процветания региона.

«Я жду, что мы с Вами усилим обмены и укрепим сотрудничество между нашими странами во всех сферах, а также обеспечим дальнейшее развитие стратегического сотрудничества в интересах народов двух стран», — заявил Ли.

Напомним, что 2 августа Питер О’Нил был переизбран на пост премьер-министра Папуа — Новой Гвинеи сроком на пять лет.