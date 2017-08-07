Екатеринбург, 7 августа, 2017, 23:47 — ИА Регнум. В Екатеринбурге проводится доследственная проверка по факту поступления в больницу малолетнего ребёнка с признаками истощения. Об этом 7 августа сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Следственного комитета России по Свердловской области.

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«По предварительным данным проверки, годовалую девочку привезли в одну из екатеринбургских больниц с истощением, отёками тела и слабостью. Сейчас ребёнку оказывается необходимая медицинская помощь», — отметили в ведомстве.

В рамках проверки следователи намерены выяснить все обстоятельства, которые могли привести к ухудшению состояния ребёнка. В том числе будут проверены условия жизни семьи, в которых воспитывается девочка.

«По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе.

По информации местного издания E1.ru, родители ребёнка являются строгими вегетарианцами, что могло сказаться на питании и здоровье их дочери.

Сообщается, что в больнице годовалому ребёнку потребовалось срочное переливание крови из-за низкого содержания гемоглобина. Девочка находится под наблюдением врачей уже вторую неделю.