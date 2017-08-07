Москва, 7 августа, 2017, 23:20 — ИА Регнум. Стипендии российских студентов будут проиндексированы на 5,9% с 1 сентября 2017 года. Об этом сообщила министр образования и науки России Ольга Васильева на пресс-конференции 7 августа.

Юрий Пименов. Огни университета. 1963

По словам министра, необходимые средства из бюджета уже выделены и соглашения о предоставлении субсидий на выплату стипендий на сегодняшний день заключены со всеми образовательными учреждениями.

Ранее в ходе встречи с преподавателями на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида» в Крыму Васильева сообщила, что общее число бюджетных мест в вузах в этом году не сокращалось и составило 57%. При этом, по её словам, больше бюджетных мест отводится востребованным инженерным, медицинским и педагогическим специальностям.

«На бюджетные места поступит каждый второй выпускник этого года», — сказала министр.

На сегодняшний день средний размер государственной академической стипендии в вузах составляет порядка 1,5 тысячи рублей, социальной стипендии — 2,2 тысячи рублей. Средние стипендии в колледжах составляют около 540 и 800 рублей соответственно.

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