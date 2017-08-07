Великий Новгород, 7 августа, 2017, 22:49 — ИА Регнум. В Новгородской области в результате жизнедеятельности бобров с начала 2017 года были уничтожены 300 гектаров леса. Об этом сегодня, 7 июля, сообщили журналистам специалисты Новгородского центра защиты леса.

tassilo111 Бобры уничтожают лес

Сообщается, что наибольший ущерб жизнедеятельность бобров нанесла районам, расположенным на юге и юго-западе области, — в Батецком, Волотовском, Новгородском, Солецком, Холмском и Шимском.

В ходе своей жизнедеятельности бобры возводят плотины, в результате которых подтопленными оказываются большие участки леса. В течение нескольких лет эти подтопленные леса погибают и на этом месте образуются болота.

Boriswell Бобры уничтожают лес

В итоге уничтожаются тысячи кубометров деловой древесины, разрушается мелиоративная сеть, идет затопление сельскохозяйственных угодий. По оценкам Новгородского центра защиты леса, ущерб, нанесенный бобрами, исчисляется миллионами рублей

Также специалисты центра констатируют, что в Новгородской области борьба с бобрами практически не ведется, что приводит к неконтролируемому росту их числа.

«К увеличению популяции бобров приводит также отсутствие у них естественных врагов. Хищники практически не охотятся на них, и единственный выход из ситуации — это регулирование численности животных путем отстрела», — рассказали в центре.

По оценкам экологов, по состоянию на 2017 год в Новгородской области проживают 26,3 тыс. бобров.