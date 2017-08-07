Лахор, Пакистан, 7 августа, 2017, 21:35 — ИА Регнум. По меньшей мере 22 человека получили ранения в результате взрыва в восточном пакистанском городе Лахор, 7 августа сообщает Reuters.

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«Бомба находилась в грузовике с фруктами. Ранения получили 22 человека», — заявил представитель правительства провинции Пенджаб Малик Мухаммад Ахмад Хан.

Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за нападение.

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Напомним, в течение последних нескольких лет частота террористических нападений в Лахоре, столицы провинции Пенджаб, снизилась, однако исламистские группы боевиков все еще проявляют свою активность в провинции, периодически совершая крупные нападения.