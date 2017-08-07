Москва, 7 августа, 2017, 21:07 — ИА Регнум. Дому Наркомфина в Москве вернут исторический облик. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM координатор общественного движения «Архнадзор» Константин Чаморовский, объект давно нуждался в реставрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дом Наркомфина

«То, что нуждался, да, вне всякого сомнения. Там были очень большие проблемы несколько лет назад с предыдущим владельцем, который начал там то, что можно назвать ремонтом. Были довольно большие потери подлинных элементов. Сейчас у дома новый владелец, разработан проект реставрации», — пояснил Чаморовский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дом Наркомфина

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по восстановлению знаменитого дома работников Наркомфина, уникального памятника советского конструктивизма. Глава города подчеркнул, что ежегодно реставрируют около 100 объектов, и за последнее время количество памятников архитектуры, которые находятся в аварийном или неудовлетворенном состоянии, сократилось в разы. При этом, по словам мэра, несмотря на такие высокие показатели, в столице еще есть объекты, которые находятся в плохом состоянии.

«Один из них — это Дом Наркомфина, самый известный образец конструктивизма не только в Москве, но и во всем мире. К счастью, теперь появился эффективный консолидированный собственник — частник, который заказал проект реставрации этого удивительного здания», — приводят слова мэра на портале правительства Москвы.

Robert Byron Восточный фасад дома-корабля. Снимок начала 1930-х. В правой (северной) части здания — свободное для прохода пространство первого этажа в парк за домом (не сохранились)

Дом построен в 1930 году для работников Народного комиссариата финансов СССР. В нём использовались новаторские планировочные идеи, прорабатывались вопросы колористики и инсоляции помещений. Он должен был стать промежуточным шагом от «буржуазного жилья к социалистическим коммунам». Проект дома разработал Моисей Гинзбург. «Дом Наркомфина вобрал в себя все новинки строительной индустрии того времени — от материалов до способов декорирования. Вместо обоев — стены, окрашенные в разные цвета», — заявил научный руководитель проекта, внук архитектора Моисея Гинзбурга Алексей Гинзбург.

Отметим, строители уже приступили к разбору лишних перегородок в здании, далее планируется начать обустройство коммуникаций. В подвале будут расположены инженерные, технические помещения и помещение хранения, в котором предполагается устройство ячеек-кладовых для каждой квартиры. Работы по восстановлению должны завершиться в 2019 году.