Чикаго, США, 7 августа, 2017, 20:57 — ИА Регнум. Мэр американского города Чикаго Рам Эммануэль обратился в суд с иском против администрации президента США Дональда Трампа в связи с ожидаемым ограничением финансирования так называемых городов-убежищ, передаёт Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как указывается в иске, ограничение трансфертов средств в город за отказ местных властей сотрудничать с иммиграционными властями противоречит законодательству. Руководство Чикаго считает, что правительство не вправе принуждать город к отказу от проводимой им политики в миграционной сфере.

По словам Эммануэля, поданный им иск также призван помешать администрации Трампа создать прецедент, который впоследствии сможет использоваться как инструмент сокращения финансирования других программ.

Напомним, термин «город-убежище» возник в США в 80-х годах, после того, как в Лос-Анджелесе запретили допрашивать задержанных с целью выяснения их миграционного статуса. Термин не имеет строгого юридического определения и может подразумевать меры различного характера — например, в виде местных законодательных актов, определяющих действия полиции.

К «городам-убежищам» на сегодняшний день относят около 40 городов США, в том числе Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Сан-Франциско, Сиэтл, Денвер, Остин и другие.

Новая администрация США, взявшая курс на ужесточение иммиграционной политики, объявила о намерении сокращать федеральные трансферты в города, власти которых отказываются сотрудничать с федеральными властями в выявлении и депортации незаконных мигрантов.