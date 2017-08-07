Нью-Дели, 7 августа, 2017, 20:57 — ИА Регнум.

Вооруженные силы Индии ликвидировали пять боевиков, которые пытались перейти индо-пакистанскую границу в Кашмире, 7 августа сообщает Reuters.

(сс)3dman_eu Гильзы

«Предотвращена попытка проникновения боевиков. Пять террористов были ликвидированы солдатами в районе демаркационной линии между Индией и Пакистаном в секторе Мачил», — заявил представитель оборонного ведомства Индии полковник Раджеш Калиа.

Военнослужащие изъяли огнестрельное оружие, антитеррористическая операция продолжается, добавил Калиа.

Напомним, конфронтация между Индией и Пакистаном в районе демаркационной линии, проходящей в штате Джамму и Кашмир, длится несколько десятилетий.

Индия часто обвиняет Пакистан в направлении боевиков через демаркационную линию для совершения нападений. Исламабад отрицает обвинения, выдвигаемые Нью-Дели.

Столкновения между мусульманским населением индийского штата Джамму и Кашмир и правительственными силами обострились после ликвидации одного из популярных лидеров боевиков чуть более года назад. С того момента в результате столкновений погибли более 90 гражданских лиц.