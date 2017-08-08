Москва, 8 августа, 2017, 05:05 — ИА Регнум. Деятельность Алексея Навального по сбору средств со своих сторонников, воззвание о чем опубликовано на его сайте, может стать интересным подспорьем для финального рывка этой яркой политической фигуры. Рывка куда? Ситуацию анализирует редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навальный

Проблема Навального и его «свидетелей» заключается в том, что по действующему законодательству РФ никакой речи ни о какой выборной активности, включая «штабы», нет и быть не может. Пусть даже дело «Кировлеса», приведшее к условному приговору, будет переиграно, все равно в течение 10 лет Навальному никакие законные средства не помогут избираться. Тем не менее шоу продолжается. И наиболее вероятная причина наблюдаемого нами явления — подготовка к выходу на пенсию.

Алексей Навальный не бедствует, увеличивая фактический капитал наряду с политическим. Но легализовать нажитое непосильным трудом на Западе его нынешние «работодатели» разрешат ему только в том случае, если его биография борца с тиранией будет ярка и несомненна. В переводе с англосаксонского на русский это означает, что крути — не крути, а садиться надо. В таком случае становится понятна подготовка к антизаконной деятельности, включая «предвыборные штабы». Сторонники Навального смогут отработать в качестве замечательного ракетоносителя, выводящего на орбиту новую звезду «антипутинского сопротивления».

Читайте подробности в статье: Для чего Навальный собирает деньги? Тур во Францию? Домик в Испании?

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