Вашингтон, 7 августа, 2017, 20:00 — ИА Регнум. Рейтинг поддержки президента США Дональда Трампа высок как никогда, 7 августа заявил Трамп в своем Твиттер-аккаунте.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Как никогда прежде, электоральная база Трампа остается сильной и многочисленной (несмотря на результаты фейкового социологического опроса). Посмотрите на митинги в Пенсильвании, штате Айова, Огайо…», — заявил президент США.

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Напомним, результаты опроса Firehouse Strategies and 0ptimus, опубликованные 5 августа, показывают, что поддержка Трампа в ключевых штатах, определивших его победу на президентских выборах в ноябре 2016 года, сокращается.

Процент избирателей из Флориды, Висконсина, Огайо и Пенсильвании, всецело поддерживающих политику Трампа, снизился с 35,3% в апреле 2017 года до 28,6% в августе.

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Сокращение поддержки президента США особенно заметно среди избирателей-республиканцев, поскольку число республиканцев, полностью поддерживающих президента, сократилось на 10%, а уровень негативной оценки политики Трампа поднялся с 20,5% до 26,9%.