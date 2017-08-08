Москва, 8 августа, 2017, 04:04 — ИА Регнум. София Коппола — наследница знаменитой кинодинастии, в ее активе восемь поставленных фильмов и 50 наград. Вот и в этом году в Каннах она прибавила к своему боевому счету «Пальмовую ветвь» за режиссуру. Ряд не особо высокобюджетных, но любимых зрителем и фестивальными жюри работ, таких как «Девственницы-самоубийцы», «Трудности перевода», «Мария-Антуанетта», «Где-то», продолжил ремейк драмы Дона Сигела «Обманутый» (1971).

Цитата из к/ф «Роковое искушение». реж София Коппола. 2017. США МакБерни в исполнении Колина Фаррелла

О том, что нового разглядела Коппола в истории об одном мужчине и семи влюбленных женщинах, рассказывает кинокритик ИА REGNUM Тамара Ларина.

По словам режиссера, она воплотила в фильме собственный опыт интимных переживаний по отношению к мужчинам на разных этапах своей женской судьбы. Но в качестве театра для «войны полов» София Коппола избирает не современность, а пансион благородных девиц в Вирджинии времен отнюдь не фигуральной войны — Гражданской.

Раненый капрал-северянин оказывается на руках у шести юных южанок и их строгой и чопорной воспитательницы мисс Марты Фарнуорт. По велению христианского милосердия беспомощного врага не выдают властям и окружают заботой. Набирающийся постепенно сил капрал, роль которого исполняет Колин Фаррелл, невольно становится змеем-искусителем и яблоком раздора, привносящим хаос в по-монастырски размеренную жизнь пансиона. Вопреки стереотипу, не слабая женщина становится объектом вожделения многих мужчин, а оказавшийся в беспомощном состоянии мужчина превращается в игрушку женских страстей.

Впрочем, до еще одного стереотипа, в феминистском духе, фильм Копполы все же не опускается. Но достаточно ли ловко балансировать на гранях скользкой темы сексизма и развернуть весь спектр эротических чувств — от полудетского влечения до страсти зрелой женщины — для того, чтобы всерьез эмоционально затронуть зрителя?

Подробнее о фильме читайте здесь: Капрал и семеро «ягнят» Софии Копполы

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