Киев, 10 августа, 2017, 04:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман превзошел самого себя, объяснив неуспех, преследующий украинскую приватизацию, слишком большим перечнем подлежащего приватизации имущества. Соответствует ли высказанное им положение действительности и что происходит на самом деле, рассказывает в своей статье Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Иван Шилов REGNUM Экономика Украины

Правильное объяснение, скорее, звучит так: в правительстве ждут окончания летнего периода и возвращения из отпусков олигархов, планируемых на роль приватизаторов. Но и это объяснение не является исчерпывающим. К нему стоит добавить отсутствие судебной реформы, которая обеспечивала бы защиту прав собственности кого-либо, кроме Порошенко. Отсутствие работы антимонопольного комитета обессмысливает сам процесс приватизации каких бы то ни было крупных объектов. Такое мнение высказал экономист Виктор Скаршевский.

Помимо этого, само наличие на Украине крупных индустриальных объектов является ситуацией временной. Такой вывод можно сделать из воплощающихся в жизнь планов о превращении Украины в аграрную сверхдержаву. До «сверхдержавы» еще далеко, но, по словам того же Скаршевского, доля промышленных товаров постоянно снижалась и продолжается снижаться. Таким образом, надо быть безумцем, чтобы прикупить на Украине объект индустрии, против которого ополчились все обстоятельства.

Узнайте подробности в статье: «Сверхдержавой» Украина не стала, до «аграрной» осталось чуть: обзор

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