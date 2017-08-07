Варшава, 7 августа, 2017, 19:36 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области и бывший гражданин Украины Михаил Саакашвили рассказал, что летает по миру с недействительным украинским загранпаспортом. Об этом он написал сегодня, 7 августа, на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Сейчас Саакашвили находится в Варшаве, где встречается с представителями местных властей, у которых просит поддержки, а также украинскими активистами. И вот на встрече с активистами варшавского Евромайдана Саакашвили похвастался, что до сих пор передвигается по миру, используя украинский загранпаспорт.

«Я считаю, этот паспорт, которым я очень горжусь? — не игрушка. … Я решил, что не только я так думаю. Я поехал в аэропорт в Америке, сел в самолет. Они посмотрели на мой паспорт, не было никаких вопросов, хотя Аваков и вызвал к себе действующего посла США предупредить, чтобы меня не выпускали по этому паспорту, потому что он недействительный. Потом я приехал в Польшу, мне улыбнулись и сказали: «Добро пожаловать», — заявил Саакашвили.

Напомним, президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства из-за якобы недостоверные данные, которые он указал в анкете при получении гражданства Украины. Речь идёт о том, что Саакашвили якобы не указал, что находится в розыске в Грузии по обвинению в мошенничестве.

При этом украинское гражданство Саакашвили получил в 2015 году, а грузинские власти заочно арестовали его ещё в 2014 году, и об этом сообщали все крупные СМИ.

Более того, грузинские власти направляли на Украину запрос об экстрадиции Саакашвили, но Киев его отклонил.

Теперь Тбилиси запросил у Варшавы информацию о том, действительно ли Саакашвили находится в Польше.

Сам же Саакашвили заявил, что намеревается во что бы то ни стало вернуться на Украину, так как у него там партия и он намерен продолжить свою политическую карьеру. Перед этим он планирует посетить несколько европейских стран.