Манила, 7 августа, 2017, 19:24 — ИА Регнум.

Австралия, Япония и Соединенные Штаты призвали КНР и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выработать юридически обязательный морской кодекс поведения в Южно-Китайском море, 7 августа сообщает Reuters.

Южно Китайское море. Спутниковый снимок моря из NASA World Wind

АСЕАН и Китай должны установить набор правил, которые были бы «юридически обязательными, разумными, эффективными и соответствовали бы международному праву», говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран после переговоров в Маниле.

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Австралия, Япония и Соединенные Штаты также «заявили о своей решительной оппозиции к принудительным односторонним действиям, которые могут изменить статус-кво и усилить напряженность» в регионе.

Совместное заявление также содержит призыв остановить строительство искусственных островов, военных форпостов и отказаться от милитаризации спорных островов.

Напомним, Китай выдвинул претензии на большую часть Южно-Китайского моря. В территориальном споре вокруг Парасельских островов и архипелага Спратли, имеющих важное военно-стратегическое значение, также участвуют Бруней, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам.

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Ранее страны АСЕАН выпустили совместное коммюнике, в котором так же, как США, Япония и Австралия, призвали отказаться от строительства военных объектов в спорных водах, выразив готовность к переговорам по созданию морского кодекса поведения в Южно-Китайском море, однако требование о том, чтобы документ стал юридически обязательным, не было указано.