Веллингтон, 7 августа, 2017, 18:47 — ИА Регнум. Совет города Роторуа подвергся общественному порицанию и критике за закупку южнокорейской косметической грязи для фестиваля Mudtopia за $90 тыс., сообщает New Zealand Herald. Пока не известно, будут ли возвращены уплаченные средства в бюджет города.

chilcutte Косметическая грязь. Глина

Решение об отмене закупки стало ответом на всенародную петицию, подготовленную Союзом налогоплательщиков Новой Зеландии совместно с Ассоциацией жителей Роторуа и Ассоциацией тарифов (RDRR), с просьбой к Совету Роторуа остановить импорт корейской грязи для использования на мероприятии.

Управляющий фестиваля Генри Уэстон пояснил, что идея Mudtopia возникла по аналогии с аналогичным южнокорейским фестивалем Boryeong, и покупка специального порошка грязи для косметических средств была частью взаимного соглашения с Boryeong в обмен на интеллектуальную собственность, консультации и продвижение мероприятия в Роторуа.

Несмотря на то, что импортный грязевой порошок прошел все проверки, соответствует стандартам качества и не представляет биологической угрозы, организаторы приняли во внимание беспокойство общественности и в данный момент работают над новым соглашением о сотрудничестве с командой южнокорейского фестиваля.

Бюджет фестиваля составит около $1,8 млн. Финансировать фестиваль планируется из бюджета Роторуа ($500 тыс.), а также будет привлечен государственный грант ($1,5 млн на 5 лет).