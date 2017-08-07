Ярославль, 7 августа, 2017, 17:57 — ИА Регнум. В выборах депутатов муниципалитета Ярославля примут участие кандидаты-самовыдвиженцы. Ряд из них уже зарегистрированы, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт областной избирательной комиссии. Всего выдвинулось 11 самовыдвиженцев, причем двое из них имели судимость.

Муниципалитет Ярославля

Среди самовыдвиженцев три действующих депутата муниципалитета Ярославля — Александр Шутов, Ярослав Юдин, Андрей Валиахметов и один помощник депутата Ярославской областной Думы шестого созыва Елена Чернова.

Неплохо представлен среди кандидатов и директорский корпус: первый заместитель генерального директора акционерного общества «Ярославль-Резинотехника» Михаил Шабанов, гендир ООО «Управляющая компания «Доверие» Денис Савичев, генеральный директор ООО «Яркие решения» Владимир Кузнецов, директор ООО «ЯрСпецСтрой» Андрей Гавриков. Кроме них на должность депутата претендует безработный Дмитрий Астафьев, юрист ГБУ СО ЯО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Никита Долотов и редактор газеты Александр Симон.

Давний оппонент городской власти, экс-депутат муниципалитета и журналист Александр Симон был судим по статье «Клевета» — за материал, касающийся бывшего мэра Ярославля Виктора Волончунаса, однако судимость была снята в ноябре 2011 года. Горизбирком зарегистрировал его в качестве кандидата, а вот Андрею Гаврикову, который погасил свою судимость в феврале 1998 года, в регистрации отказали. Он единственный, кому отказали из самовыдвиженцев. Как рассказали в Кировской территориальной комиссии, причина не в его судимости, а в том, что не принёс необходимые для регистрации документы

А вот кандидат в 8-м округе от партии «ПАРНАС» Ярослав Новиков скрыл сразу две судимости. Одна из них за превышение служебных полномочий, другая — за умышленное повреждение чужого имущества. Его сняли с выборов.

«Мы не имеем права допускать к выборам людей с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. Если же такие судимости были, то для них существует срок давностью в 10 и 15 лет. Так же не допускаются к выборам осужденные за экстремистскую деятельность. Судимые, но имеющие погашенную судимость, по остальным статьям могут участвовать в выборах » , — сказала корреспонденту ИА REGNUM председатель Кировской территориальной избирательной комиссии Наталья Соколова.