Воронеж, 7 августа, 2017, 17:49 — ИА Регнум. Открыто движение железнодорожных составов на участке Журавка — Миллерово, соединившее Ростовскую и Воронежскую области России и гарантирующее транспортную независимость от Украины, сообщает 7 августа телеканал НТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

154-километровая железная дорога построена в обход территории Украины. Двухпутный участок электрифицирован, что позволяет использовать его для движения поездов всех типов.

По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, участок Журавка — Миллерово обеспечит России независимость от прохождения транспорта по территории, в данный момент находящейся под контролем ВСУ и националистических вооруженных формирований.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о строительстве этого железнодорожного участка было принято руководством России в 2015 году.

Пропускная способность двухпутной электрифицированной железной дороги на участке Журавка — Миллерово составит до 240 пассажирских и грузовых поездов в сутки.