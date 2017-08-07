Ярославль, 7 августа, 2017, 17:18 — ИА Регнум. Автором бронзового макета исторического центра Ярославля выступит народный художник России, действительный член Российской академии художеств Николай Мухин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам художник.

Ольга Мазанова Место установки макета центра Ярославля

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скульптуру, изображающую центр Ярославля, установят в центре города. Уже известно точное ее место — в сквере у церкви Ильи Пророка, с юга от храма.

Скульптура будет установлена на невысоком постаменте с небольшим наклоном. На ней будут видны реки Которосль и Волга и территория между ними. Бронзовую карту украсит герб города.

Николай Мухин — народный художник России, автор как живописных, так и скульптурных произведений. Наиболее известные его работы — росписи храма Христа Спасителя в Москве, Толгского монастыря под Ярославлем, скульптура «Троица» в Ярославле. Является лауреатом Государственной премии России за возрождение села Вятского (вместе с Олегом Жаровым и Еленой Анкудиновой).

Детали скульптуры пока держатся в секрете. Известно лишь, что она будет представлять собой современный вид города. За это проголосовали пользователи соцсетей. На выбор предлагался также план Ярославля 1778 года и план 1913 года с демонстрацией утраченных элементов ансамблей XIX века.