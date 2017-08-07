Ростов-на-Дону, 7 августа, 2017, 16:51 — ИА Регнум.

Жителей Ростова-на-Дону изматывают многочасовые пробки. На просторах всемирной паутины появилось обращение к городским властям с требованием перестать издеваться над людьми. Крик души уже услышали около 150 человек, подписавших открытое письмо, передает ИА REGNUM.

Donland.ru Дорожные работы

«В Ростове-на-Дону стоит жара, а дорожные службы решили, что как раз самое время делать дороги. Из-за дорожных работ в утренние часы на работу невозможно добраться. Вместо 10 минут я трачу 2,5 часа. Улицу Малиновского, к примеру, начали делать еще весной, но еще не закончили. Дорожные работы проводят в часы пик, а в ночное время никого не видно», — пожаловалась горожанка.

Ростовчанка просит наказать подрядчиков за дорожный затор, который они создают на протяжении нескольких месяцев. По словам единомышленников, до простых смертных, вынужденных добираться на работу общественным транспортом, чиновникам нет никакого дела.

Ранее горожане были возмущены многочасовыми пробками, которые образуются на мосту по проспекту Стачки. За затяжной ремонт переправы горожане предложили «дать леща» мэрии. Так, капитальный ремонт транспортной артерии, ведущей в Западный микрорайон города-миллионника, начался в начале мая 2017 года и ещё продолжается.

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За затяжной ремонт моста жители Ростова-на-Дону хотят «дать леща» мэрии

Немаловажен тот факт, что в Ростове-на-Дону и области сейчас установилась аномальная жара. Синоптики признают, что температурный рекорд побит. Вместе с тем общественный транспорт, курсирующий по городу-миллионнику, кондиционерами не оснащён. Разве что пассажиры новых трамваев могут надеяться, что попадут в оазис, так как пока только этот вид транспорта имеет функцию климат-контроля. Но водители электротранспорта не всегда помнят об этом и зачастую не заботятся о своих пассажирах.

«Неоднократно добиралась на новом трамвае до поликлиники, так водители окна распахивают, а кондиционером пользуются только у себя в кабине. Это просто безобразие, ведь жару не каждый здоровый человек переносит, а если пассажир в возрасте или у него давление повышенное. Тут дышать нечем, и лишнее движение с трудом даётся, а они экономят. На нашем же здоровье», — пожаловалась корреспонденту ИА REGNUM горожанка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в третьей декаде августа стоимость проезда в общественном транспорте подорожает на 30%. Сам факт, что оплата вырастет сразу на 6 рублей, вызвал волну негодования среди населения. Так, в скором времени, прежде чем садиться в автобус или маршрутное такси, пассажиру необходимо будет приготовить 25 рублей. Льготы будут предоставлены обладателям транспортных карт. Для горожан с «пластиком» стоимость составит 20 рублей.