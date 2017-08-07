Лондон, 7 августа, 2017, 16:39 — ИА Регнум. «В субботу, 5 августа случилось почти невероятное событие: КНР и РФ в Совете Безопасности проголосовали за пакет санкций, предложенный США против Северной Кореи, — удивляется на страницах британской The Guardian политический обозреватель Мэри Дежевски. — Можно констатировать, что система, задуманная еще при создании ООН, все-таки иногда срабатывает».

(stephan) Флаги КНДР

По мнению автора, «Китай предпочел согласиться с идеей санкций, решив в конце концов, что угроза от растущего ядерного потенциала КНДР реальна и позитив, получаемый Пекином от размахивания Пхеньяном дубинкой перед носом Вашингтона, менее выигрышен, чем контроль над расшалившимся южным соседом Китая».

Голос России в пользу санкций — тоже вещь не сама собой разумеющаяся, убеждена Дежевски.

«Хотя Москва давно смотрит сквозь пальцы на ядерные забавы Пхеньяна, а новый пакет антироссийских санкций, принятый Вашингтоном, объективно говоря, должен был бы настроить Россию против США, Кремль из двух зол предпочел выбрать меньшее, придя к заключению, что КНДР становится для него опасной», — пишет автор, считающая, что итоги голосования в СБ следует считать дипломатической победой Трампа.

Аналитик не относит себя к специалистам, считающим Америку большим мастером по организации международной общественности в поддержку проектов, исходящих из Белого дома — обычно американская администрация продавливает своей силой убежденности в величии собственной страны и мало интересуется мнением окружения, считая, что оно должно поддерживать выдвигаемые Овальным кабинетом идеи просто по определению.

«Но на этот раз Тиллерсон пошел не напролом, а предупредительно постучался в дверь неприятеля, заявив, что «США не хотят ни смены режима, ни его краха, ни даже форсированного объединения двух народов полуострова, разделенных границей и строем. Америка даже не намерена направлять войска в регион к северу от 38-й параллели». Этим госсекретарь убедил если не северных корейцев, то, по крайней мере, весь остальной мир, что у КНДР сейчас нет никаких оснований беспокоиться о своей безопасности и раскручивать дальше свою ядерную программу, — делится мыслями Дежевски. — Резкая смена воинственного тона на деловой и даже усталый, и предложение вести прямые переговоры с Пхеньяном не гарантирует, что последний проявит интерес к этому предложению, но остальные страны убеждает в существовании возможности успокоить воинствующего потенциального агрессора. Плюс Тиллерсон, образно говоря, выдал персональную индульгенцию Китаю, в ходе предшествующей заседанию СБ пресс-конференции заявив о снятии ответственности с Пекина за ситуацию в Северной Корее. Теперь у нас есть надежда возвращения к шестисторонним переговорам и — почему бы и нет — денуклеаризации Корейского полуострова».