Ханты-Мансийск, 7 августа, 2017, 19:02 — ИА Регнум. В Тюменской области и Югре появилась тенденция к преднамеренным банкротствам государственных и муниципальных активов, а также различных структур в жилищно-коммунальной сфере. Происходит это, в том числе путем слияний и ликвидации в целях скрыть коррупционные преступления чиновников при бездействии или покровительстве «государевых мужей», заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Общероссийского народного фронта, предприниматель Алексей Савоськин.

Цитата из т/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР Мошенничество

«Уже утвердился термин в СМИ и экспертном сообществе — «воруют на убытках», — поясняет Алексей Савоськин. — Например, в Тюменской области путем слияния ОАО «Дорожно — эксплуатационное предприятие Калининского административного округа» (собственник — администрация города Тюмени) и ОАО «Тюменское областное дорожно — эксплуатационное предприятие» (собственник — Тюменская область) для покрытия — сокрытия убытков только в 2017 году в размере 170 млн рублей. Данные взяты из официального ответа правительства Тюменской области».

Получается фактически, что бюджет Тюменской области недополучит от слияния муниципального предприятия с областным ОАО «ТОДЭП» 170 млн рублей, так как убыток покроет «большой брат», именно эти деньги потеряет весь регион из-за якобы укрупнения актива.

«Бриллиантовая рука» Фонда поколений

Далее Алексей Савоськин приводит пример, когда в ХМАО-Югре при ликвидации Фонда поколений стараются замалчивать про вложенные в эту бюджетную структуру 15 млрд рублей. Напомним, депутаты думы Югры сами предложили ликвидировать Фонд поколений, созданный для именных целевых денежных выплат детям, родившимся с 2000 года на территории ХМАО, в размере не менее 20 МРОТ, начиная с января 2018 года.

Окружной закон, утвердивший именную выплату, был отменен в июле 2017 года. Как поясняют югорские парламентарии, в целом норма является неисполнимой в условиях действующего федерального законодательства. А депутаты фракции ЛДПР в региональной думе отмечают, что деньги, копившиеся в Фонде поколений 17 лет, попросту куда-то испарились. В активы Фонда поколений входят: управляющая компания «Югра Северо-Запад», специализирующая на оперативном управлении объектами элитной жилой и коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге, ТДЦ «Гостиный Двор» — один из крупнейших торговых центров Ханты-Мансийска, лесопромышленный комплекс ООО «Завод МДФ», Домостроительный завод в Ханты-Мансийске, гостиничный комплекс «На семи холмах» и другие предприятия. Всему этому явно прибыльному хозяйству правительство Югры «дает с плеч отлечь».

В Фонд было вложено 15 млрд рублей, а на финише, перед выплатами, согласно отчёту, опубликованному в апреле 2017 года, чистые активы Фонда поколений составили 3 млрд 710 млн рублей. Где остальные, грубо говоря, 11 млрд рублей?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

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Надо отдать должное правительству ХМАО, которое постаралось красиво выйти из неловкого положения. Более полумиллиона молодых жителей Югры получат по пять тысяч рублей в честь 25-летия Конституции РФ, провозгласившей ХМАО самостоятельным регионом. Единовременная выплата будет производиться в 2018 году и положена всем югорчанам, родившимся в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года на территории ХМАО и проживающим в регионе, точнее, 515 тыс. 309 молодым людям. Объём необходимых средств, которые будут взяты на выплаты из средств ликвидации Фонда поколений, составит 2 млрд 615 млн рублей.

Ощущаете разницу? 15 млрд рублей, вложенных Фонд постепенно, как в гайдаевском фильме «Бриллиантовая рука», превращаются в 3,7 млрд рублей, а по факту выходят шортики в 2,6 млрд рублей.

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Как говорится, и волки сыты, и овцы будут довольны.

Далее, как пример другого способа ухода от долгов на ровном месте — управляемое банкротство. Речь идёт о ничем не обеспеченных миллионных долгах муниципального фонда «Жилище» Советского района ХМАО. После проверки прокуратуры ХМАО выяснилось, что кредиторская задолженность городского фонда перед 32 подрядчиками и поставщиками по ранее заключенным контрактам составляет 169,9 млн рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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"Фонд «Жилище» слыл сугубо непрозрачной организацией, добиться отчета о деятельности которой было невозможно даже депутатам районной думы, — пишет местная газета «Честная Советская». — Вместо подробного отчета о деятельности муниципального (!) фонда депутаты получали жалкие отписки».

На местных порталах города Советского говорят о фонде «Жилище», как о закрытой структуре, от которой трудно было получить ясную отчётность. И утверждается, что деньги фонда якобы разворовывались.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Деньги

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«Прокурора на вас нет!»

В городе Югорске (ХМАО) только после публикаций в СМИ удалось вернуть городское имущество в муниципальное ООО «Югорскэнергогаз». Эксперт ОНФ подозревает, что чиновники банкротят его, чтобы не рассчитываться с подрядчиками. В Нефтеюганске (ХМАО) люто банкротится муниципальное хозяйство. Власти готовят пассажирское ПАТП к банкротству. Наверное, чтобы отдать общественные перевозки людей в частные руки, предполагает Алексей Савоськин.

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев сообщил «ЮграPRO», что «АО «ЮганскПассажирАвтоТранс» имеет задолженность под 100 млн рублей.

«Это общество должно в основном налоговой. Арбитражный суд, скорее всего, примет решение о банкротстве», — пояснил Сергей Дегтярев.

«Если в поисковиках в сети интернет искать банкротства, иные махинации чиновников и в системе ЖКХ в части сокрытия (списания) коррупционных денежных средств, очевиден будет вывод о надвигающейся угрозе для экономики и государственного управления страной. Как следствие, рост безработных, невыплата налогов и общее недовольство граждан РФ, стагнация по оказанию госуслуг со стороны государства», — сетует Алексей Савоськин.

И полагает, что наиболее быстрый и эффективный способ пресечь такие действия чиновников — это включить участие прокурора в судебные разбирательства о банкротствах, где собственниками в разных долях является государство и муниципалитеты.

«Участие прокурора предотвратит слияние и реорганизацию компаний с участием собственности государства и муниципалитетов для сокрытия и покрытия коррупционных убытков. Для чего внести поправки в соответствующие федеральные законы, которые могут быть разработаны в течении летнего периода 2017 года и приниматься согласно разработанной дорожной карты до даты выборов президента РФ», — предлагает общественник Савоськин свой «антикоррупционный пакет».

С соответствующими предложениями, основанными на примерах, он обратился с письмом на имя первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко, к председателю Верховного суда РФ Владимиру Лебедеву и Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. Текст письма имеется в распоряжении редакции.