Ярославль, 7 августа, 2017, 16:29 — ИА Регнум. 8 августа Ярославское городское отделение политической партии «Единая Россия» рассмотрит вопрос об исключении из списка кандидатов в депутаты муниципалитета Эдуарда Авдаляна. Об этом стало известно корреспонденту ИА REGNUM.

Формальной причиной такого решения называется наличие у Авдаляна многомиллионных долгов как перед государством, так и перед представителями бизнеса. По словам руководителя городского отделения «Единой России» Артура Ефремова, в отношении Эдуарда Авдаляна возбуждено 12 судебных производств на общую сумму 234 миллиона 992 тысячи 808 рублей 41 копейку.

«Долг депутата Авдаляна дискредитирует всю партию», — считает Артур Ефремов.

Примечательно, что по информации, опубликованной на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области, долги перед государством имеют, как минимум, ещё 10 кандидатов от «Единой России»: Галагаев, Дегтярев, Кузьмин, Морозов, Писарец, Халтян, Контров, Савченко, Калинин, Соколов. Однако вопрос о «дискредитации» партии будет рассмотрен лишь в отношении Авдаляна.

Напомним, что 3 мая депутаты муниципалитета города Ярославля так же избирательно рассмотрели вопрос о недостоверности информации в отчёте о доходах и имуществе депутата Павла Зарубина — они лишили Зарубина депутатского мандата. При этом нарушения отчётности ещё 13 своих коллег, предоставивших недостоверные или неполные сведения об имуществе и доходах, сочли несущественными.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, действия партийного руководства в отношении Эдуарда Авдаляна связывают с нежеланием последнего финансировать избирательную кампанию самовыдвиженца Михаила Шабанова, который является прямым конкурентом внутреннего «оппозиционера» в «Единой России» Павла Зарубина.