Варшава, 7 августа, 2017, 16:26 — ИА Регнум. Грузинские власти направили запрос в прокуратуру Польши с целью выяснения местонахождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, передаёт польское агентство PAP.

ИА REGNUM Саакашвили

«В понедельник, 7 августа, в прокуратуру поступил запрос Министерства юстиции Грузии о том, пребывает ли Михаил Саакашвили на территории Польши», — сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Лукаш Лапиньский.

По его словам, прокуратура намерена прояснить этот вопрос при участии полиции и пограничной службы Польши.

Как передавало ИА REGNUM, лишённый украинского гражданства экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили 4 августа прибыл в Польшу, где принял участие в мероприятиях по случаю годовщины Варшавского восстания.

Комментируя свои дальнейшие планы, Саакашвили заявил, что 7 августа намерен покинуть территорию республики и отправиться в путешествие по Европе. При этом ранее он выразил намерение, несмотря на лишение гражданства, вернуться на Украину и продолжить там свою политическую карьеру.

Властями Грузии Михаил Саакашвили объявлен в розыск в связи с обвинениями по нескольким уголовным делам.

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