Москва, 7 августа, 2017, 17:06 — ИА Регнум. Блокчейн — технология, которая пока чаще всего упоминается вместе с биткоином — позволяет хранить любые цепочки данных, распределяя их при этом по тысячам компьютеров. Это защита от случайной потери данных и намеренного их искажения — каждый блок информации содержит данные обо всех предыдущих блоках и подписан специальным математическим алгоритмом, «электронной печатью». Первоначально цепочка распределенных реестров действительно использовалась для хранения данных о транзакциях биткоинов. Но постепенно ей находятся новые применения.

HEADS Consulting Blockchain

Хранить в блоках и распределять по множеству компьютеров можно любую информацию, нуждающуюся в записи и проверке. В ЕС блокчейн предлагают использовать на выборах, Швеция хочет вести при помощи цепочки данных земельный кадастр. В России новую технологию планируют внедрить для отслеживания молочных товаров от производителя до покупателя, чтобы избавить рынок от подделок. Один из лидеров мирового рынка страхования американская AIG в июне сообщила, что продала банку Standard Chartered первую международную страховку на основе блокчейн. Что именно покрывает полис, неизвестно, но страховщик настаивает, что технология позволяет лучше обслуживать клиентов, писала Financial Times.

В России компании «Деловые линии», «Ренессанс-страхование» и интегратор BIA-Technologies тоже нашли применение блокчейну на рынке страхования. Компании предлагают страховать автомобильные грузы. В блоках будут собираться и храниться данные о перевозках: об отправителях и получателях, сопроводительные документы и все корректировки, появившиеся в ходе транспортировки.

«В решении, предложенном BIA-Technologies, собраны лучшие мировые инновации в области защиты бизнес-коммуникаций и построения распределенных высоконагруженных систем. Разработанная система представляет из себя сеть типа «консорциум» на платформе Hyperledger, защищенную как современными криптографическими средствами, так и классическими способами защиты информации. Платформа Hyperledger поддерживается крупнейшими мировыми производителями программного обеспечения, такими, как IBM, American Express, Intel, CISCO, SAP и другими. Недавно она платформа вошла в список проектов, поддерживаемых Linux Foundation. Решение компании BIA-Technologies также ориентировано на то, что данная платформа является решением с открытым кодом и может использоваться в условиях импортозамещения и ограничения трафика. Этот проект позволит нам с партнерами сформировать облик будущей экосистемы страхования в логистической отрасли», — прокомментировал исполнительный директор компании BIA-Technologies Сергей Барыкин.

Для заказчиков услуги грузоперевозки применение достижений криптографии и распределенных баз данных даст понятную схему тарификации страховки и более простые механизмы получения выплат, а также позволит полностью отказаться от бумажного документооборота, что серьезно сократит расходы и время на обработку документов, объясняют компании-авторы идеи. В свою очередь, для страхового бизнеса блокчейн дает возможность разработать индивидуальный тариф для каждого клиента, основываясь на истории взаимоотношений, снизит риск возникновения ошибок и сократит расходы на обработку данных. «Для нас это решение открывает целый спектр возможностей: от построения мультипараметрической системы индивидуальной тарификации грузоперевозок с использованием скоринговой модели на основе детального анализа страховых случаев до разработки комплексного предложения по страхованию, исходя из специфики и потребностей бизнеса каждого клиента», — объяснил вице-президент «Группы Ренессанс страхование» Денис Быстров. «Но главное — инновация укрепит доверие между всеми участниками процесса страхования», — уверен директор управления маркетинга и коммерции ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев.

До сентября 2017 года проект будет работать в закрытом тестовом режиме, потом планируется запуск пилотного варианта в жизнь.

Основное преимущество блокчейн-технологий — их прозрачность, которая может пригодиться для облегчения проведения транзакций практически в любой сфере, в том числе и грузоперевозках, комментирует исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов. Для страхования блокчейн, несомненно, будет значимой и необходимой технологией, учитывая, что чем больше страховщик будет знать о застрахованном лице, обо всех обстоятельствах и судьбе объекта страхования, тем более выгодные тарифы он сможет предложить клиенту, объясняет он.

В грузоперевозках блокчейн может заменить всю работу с документами, облегчив работу как перевозчику, так и клиенту, и в случае необходимости любого рода проверяющим органам, начиная от Роспотребнадзора и заканчивая таможней, говорит Куликов. Также блокчейн может объединить в единый смарт-контракт всю историю и судьбу каждой конкретной сделки, тем самым автоматизировав также и работу налоговых органов. Таким образом, перспективы применения данной технологии в рассматриваемом сегменте крайне оптимистичны, заключает эксперт.