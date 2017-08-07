Пекин, 7 августа, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Государственное океаническое управление КНР опубликовало заявление, согласно которому до конца августа в акватории Южно-Китайского моря с испытания новейшего управляемого глубоководного аппарата. По планам разработчиков, батискаф с пилотом погрузится на глубину более 4,5 тыс. метров.

Oosif.ru Батискаф «Цзяолун»

В заявлении ведомства отмечается, что в ходе заводских испытаний аппарат трижды успешно погрузился на глубину 300, 1000 и 3000 метров. Ожидается, что испытания в открытом море продлятся около трех недель, после чего разработчики батискафа сделают соответствующие выводы, и в случае необходимости внесут поправки в проект, пишет «Сина синьвэнь».

Главным отличием новинки от других глубоководных аппаратов КНР является модернизированная аккумуляторная система, а также увеличенное количество люков для подводных наблюдений. На новом аппарате установлены 5 люков, в то время как в самом известном китайском батискафе «Цзяолун» вмонтированы всего 3 смотровых люка.

90% основных компонентов батискафа были разработаны и построены силами китайских специалистов, которые до 2020 года обещали создать глубоководный аппарат, способный погружаться на глубину более 11 тыс. метров.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай планирует модернизировать подводный аппарат «Цзяолун» к 2019 году.